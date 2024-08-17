Посол РФ допустил привлечение российских инвестиций в новую столицу Индонезии

Индонезия заинтересована в привлечении российских инвесторов в целях развития инфраструктуры в новой столице страны Нусантаре. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Индонезийская сторона периодически ставит вопрос привлечения российских инвесторов к развитию проектов в Нусантаре», — подчеркнул он.

По словам российского посла, особый интерес для инвестиций РФ представляют жилищное и инфраструктурное строительство столицы Индонезии, а также развитие системы общественного транспорта города.

До этого Толченов заявил, что Россия может открыть временное отделение посольства в новой столице. По словам Толченова, там на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты. Он добавил, что власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре, но уточнил, что в новой столице планируется выделить целый район для этих целей.

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