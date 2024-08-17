США готовятся к удару Ирана по Израилю, перебрасывая в регион военные ресурсы

США перебросили значительное количество военных ресурсов на Ближний Восток на случай нападения Ирана на Израиль. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

Вашингтон скоординировал это с партнерами и союзниками, включая Париж и Лондон, чтобы гарантировать наличие всего необходимого на случай «любой возможной непредвиденной ситуации».

«Мы сделаем все необходимое для защиты Израиля от любых атак со стороны Ирана», — сказал чиновник на брифинге, отметив, что США также вели активную дипломатическую деятельность в регионе, чтобы прояснить последствия в случае военного столкновения.

По словам американского чиновника, Иран заявляет своим партнерам, что хочет прекращения огня в секторе Газе, теперь, считает он, «настала возможность подтвердить свои слова делами».

До этого The New York Times сообщила, что иранские власти и ливанское движение «Хезболла» снизили боеготовность своих ракетных подразделений на фоне переговоров по сектору Газа.

Ранее Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе «близко как никогда».