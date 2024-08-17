В США рассказали, на какой риск пошла Украина при атаке ВСУ под Курском

Украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовало приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые пройдут в этом году и в 2025 году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в командовании ВСУ «осознают этот риск и пока балансируют».

По оценке издания, существенной проблемой для ВСУ на территории России оказалось применение ВС РФ планирующих авиабомб. Кроме того, украинская армия, отмечается в материале, испытывает сложности со снабжением войск в Курской области.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области.

Ранее в Киеве рассказали о целях вторжения в Курскую область.