США не хотят, чтобы их считали причастными к действиям ВСУ под Курском

Администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена не хочет, чтобы ее считали способствующей нападению на территорию России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Вашингтон не делится с Украиной разведданными относительно целей на территории России. При этом, говорится в материале, ВСУ использовали поставленные США бронемашины Bradley и Stryker на территории Курской области.

До этого сообщалось, что правительство США запрещает Великобритании разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

По данным источника, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, «все еще ожидает ответа».

Ранее Запад напугало разобщение из-за нападения ВСУ на Курскую область.