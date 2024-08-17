Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США не хотят, чтобы их считали причастными к действиям ВСУ под Курском

WSJ: Белый дом не хочет, чтобы его считали причастным к атаке ВСУ под Курском

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена не хочет, чтобы ее считали способствующей нападению на территорию России», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Вашингтон не делится с Украиной разведданными относительно целей на территории России. При этом, говорится в материале, ВСУ использовали поставленные США бронемашины Bradley и Stryker на территории Курской области.

До этого сообщалось, что правительство США запрещает Великобритании разрешить ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

По данным источника, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, «все еще ожидает ответа».

Ранее Запад напугало разобщение из-за нападения ВСУ на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами