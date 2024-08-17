В Индонезии может открыться временное отделение посольства РФ

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости заявил, что Россия может открыть временное отделение посольства в новой столице Индонезии Нусантаре.

По словам Толченова, там на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты.

«Для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии можно было бы подумать об открытии там (в новой столице. — «Газета.Ru») на временной основе отделения посольства», — отметил дипломат.

Он добавил, что власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре, но уточнил, что в новой столице планируется выделить целый район для этих целей.

До этого новый президент Индонезии Прабово Субианто заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия является большим другом страны.

Он также отметил, что хотел бы продолжить поддерживать «такого рода отношения» с Россией.

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