В Индонезии может открыться временное отделение посольства РФ

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости заявил, что Россия может открыть временное отделение посольства в новой столице Индонезии Нусантаре.
По словам Толченова, там на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты.
«Для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии можно было бы подумать об открытии там (в новой столице. — «Газета.Ru») на временной основе отделения посольства», — отметил дипломат.
Он добавил, что власти Индонезии пока не предложили российской дипмиссии участок под посольство в Нусантаре, но уточнил, что в новой столице планируется выделить целый район для этих целей.
До этого новый президент Индонезии Прабово Субианто заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия является большим другом страны.
Он также отметил, что хотел бы продолжить поддерживать «такого рода отношения» с Россией.
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