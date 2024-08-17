Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис

Бывший президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Трамп пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Источник сообщает, что она должна помочь экс-главе Белого дома отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе.

Представитель бывшего президента Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам с Харрис.

Советники Трампа также рассказали изданию, что в этом году политик тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем он делал это в 2016 и 2020 годах.

При этом, пишет газета, экс-президент проводит свою подготовку нетрадиционным для этого способом. Во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом США Джо Байденом никто не исполнял его роль. Сообщалось, что Трамп и его советники только обсуждали вероятные темы дебатов и вопросы.

До этого Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе.

Ранее Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.