Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис

NYT: Трамп обратился к экс-демократу при подготовке к дебатам с Харрис

close
100%
Reuters

Бывший президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Трамп пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Источник сообщает, что она должна помочь экс-главе Белого дома отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе.

Представитель бывшего президента Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам с Харрис.

Советники Трампа также рассказали изданию, что в этом году политик тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем он делал это в 2016 и 2020 годах.

При этом, пишет газета, экс-президент проводит свою подготовку нетрадиционным для этого способом. Во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом США Джо Байденом никто не исполнял его роль. Сообщалось, что Трамп и его советники только обсуждали вероятные темы дебатов и вопросы.

До этого Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе.

Ранее Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами