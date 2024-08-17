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Талибы похвалили себя за три года спокойствия в Афганистане

Талибы утверждают, что при них в Афганистане стало стабильнее и безопаснее

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Ali Khara/Reuters

Талибы (организация запрещена в России) утверждают, что после захвата власти в 2021 году и изгнании предыдущего правительства вместе с американской военной коалицией, в Афганистане за три года стало стабильнее и безопаснее. Об этом РИА Новости заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.

«Мы обеспечили безопасность по всей стране, люди могут путешествовать из одного уголка страны в другой, торговля и бизнес расширились», — заявил Шахин.

Со слов представителя «Талибана», после 15 августа 2021 года, которое теперь в Афганистане отмечается как день прихода талибов к власти, в стране до рекордных объемов поднялся уровень торговли и предпринимательской деятельности. Шахин также отметил, что талибы сохранили стабильность национальной валюты и смогли запустить несколько «мегапроектов».

До этого движение «Талибан» предложило обмен делегациями с Россией для изучения потенциала сотрудничества между странами.

Ранее Tolo News сообщало, что талибы будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.

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