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Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Движение «Талибан» предложило обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

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Ali Khara/Reuters

Глава политбюро движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейл Шахин заявил, что движение предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств.

«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», — подчеркнул Шахин.

Он призвал направить российскую делегацию в Кабул и отметил, что Афганистан мог бы сделать то же самое.

До этого портал Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана писал, что государственный департамент США допустил случайное финансирование движения «Талибан» или «лиц, связанных с террористами», на сумму $293 млн.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности не предоставили документацию, чтобы показать, насколько их программы соответствуют рекомендациям Госдепа.

Ранее Tolo News сообщало, что талибы будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.

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