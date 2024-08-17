Трамп угодил в скандал за слова о ветеранах

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп оказался в центре скандала из-за своих комментариев в адрес ветеранов, пишет The Hill. По информации издания, выступая на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом, он сравнил гражданскую награду — президентская медаль Свободы — с медалью Почета, говоря о мегадонор Республиканской партии Мириам Адельсон.

«Это [медаль Свободы] высшая награда, которую вы можете получить как гражданское лицо. Это эквивалент медали Почета конгресса, но гражданская версия. На самом деле, это намного лучше, потому что все, кто получает медаль Почета, то есть солдаты, они либо в очень плохой форме, потому что в них так много раз попадали пули, либо не дышат», — отметил Трамп.

Слова бывшего президента вызвали шквал критики в социальных сетях, к которому подключилась и вице-президент США, главный претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис. Она подчеркнула, что Трамп оскорбил кавалеров медали Почета, высмеяв тех, кто до конца служил своей стране.

«Мы обязаны сделать это ради наших военнослужащих, нашей страны и нашего будущего, чтобы Дональд Трамп никогда больше не стал главнокомандующим нашей страны», — заключила Харрис.

Ранее Трампа сравнили с «капризным ребенком».