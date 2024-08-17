В ХАМАС прокомментировали новое заявление США по Газе

Новое предложение США по урегулированию ситуации в секторе Газа учитывает только интересы Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник в руководстве палестинского движения ХАМАС.

По словам источника, израильская сторона настаивает на включении в соглашение новых пунктов для его срыва.

«Мы призываем посредников оказать давление на оккупанта и заставить его выполнить то, что было согласовано ранее», — поделился источник.

В ХАМАС уточнили, что новое соглашение должно включать «реальный обмен пленными» и вывод израильских военных из сектора Газа.

До этого высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа готова к подписанию.

По словам чиновника, стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.