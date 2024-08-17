МИД Абхазии обратился с просьбой ко всему миру

В МИД Абхазии отвергли заявление постпреда Мальты при ООН Франчески Гатт, в котором она назвала республику «неотъемлемой частью Грузии» и призвала Россию отозвать ее признание, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что являются суверенной страной с многовековой историей борьбы против грузинского колониализма.

«Призываем международное сообщество признать результаты волеизъявления народа Республики Абхазия, реализованное им в полном соответствии с нормами и принципами международного права, и признать сложившиеся в Закавказье политические реалии, в которых Абхазия является независимым государством», — говорится в тексте.

В МИД Абхазии добавили, что независимость государства стала следствием референдума. В ведомстве подчеркнули, что абхазский народ действовал в соответствии с нормами ООН.

«С большим разочарованием вынуждены констатировать, что некоторые представители так называемого международного сообщества трактуют основополагающие принципы международного права в угоду своим конъюнктурным интересам», — подчеркнули в МИД Абхазии.

Ранее в Абхазии сделали заявление о строительстве военно-морской базы России.