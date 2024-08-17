Канада вместе с другими странами Запада ведет против РФ необъявленную войну. Об этом РИА Новости заявило российское посольство в Оттаве.

«Кабинет (премьер-министра Канады — «Газета.Ru») Трюдо только что подтвердил, что он ведет — вместе с остальным коллективным Западом — необъявленную войну против России», — сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве РФ подчеркнули, что «киевский режим обречен», а все используемое им западное вооружение, техника и иностранные наемники «будут уничтожены».

До этого в Минобороны Канады заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать переданное им канадское оружие на территории РФ.

Это заявление было озвучено на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, в результате которого пострадало большое количество мирных жителей.

Кроме того, сообщалось, что украинские войска использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России.

Ранее сообщалось об использовании немецкого инженерного танка в Курской области.