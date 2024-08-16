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Харрис решила запретить взвинчивание цен на продукты

Харрис пообещала впервые в истории США запретить завышение цен на продукты

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Nathan Howard/Reuters

В США может появиться федеральный запрет на чрезмерное повышение цен на продукты, объявила вице-президент, основной претендент на выдвижение в главы государства от Демпартии Камала Харрис, передает РИА Новости. По ее словам, это будет одним из решений, принятых ею в случае победы на выборах.

«Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам и продвигаться вперед», — пояснила Харрис.

Она добавила, что кандидат в президенты от республиканцев, бывший глава государства Дональд Трамп предлагает экономические нововведения, за которые заплатят американцы за счет повышения налогов. Харрис подчеркнула, что заняв место в Белом доме обеспечит людям финансовую помощь в покупке первого жилья.

«Но вот что сделает Дональд Трамп, если его «проект 2025» будет реализован: добавит около $1200 в год к типичной американской ипотеке», — заключила вице-президент США.

Ранее в США предупредили о риске разрушения всего мира из-за Харрис.

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Выборы в США — 2024
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