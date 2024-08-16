В МИД РФ прокомментировали репортажи журналистов Rai о Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Россия 24» заявила, что факты в репортажах итальянской гостелерадиокомпании Rai из Курской области перевернуты с ног на голову.

Она уточнила, что западные журналисты незаконно проникли на территорию Курской области. По ее словам, журналисты назвали черное белым, и, наоборот, белое черным.

«Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову», — поделилась представитель министерства.

До этого посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения нападения Вооруженных сил Украины.

В МИД подчеркнули, что итальянские корреспонденты «грубейшим образом» нарушили законодательство РФ и правила журналистской этики.

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