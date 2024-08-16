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В США оценили готовность соглашения по прекращению огня в Газе

Администрация США: соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию

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Ramadan Abed/Reuters

Договоренность о прекращении огня в секторе Газа готова к подписанию. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

«Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что, данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию», — заявил он в ходе спецбрифинга.

По словам чиновника, стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия.

Он среди прочего проинформировал, что представители США совместно со странами-партнерами проведут встречу в столице Египта Каире. Ожидается, что мероприятие пройдет до конца следующей недели. Там состоится обсуждение финальное обсуждение договора о прекращении огня.

До этого стало известно, что власти Израиля рассчитывают, что давление США и стран-посредников заставит радикальное палестинское движение ХАМАС согласиться на ранее предложенное соглашение об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Иран не будет участвовать в переговорах по миру в Газе.

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