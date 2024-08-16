В МИД РФ заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Украины

Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад «не отмоется от этого», поскольку террористические преступления Киева уже являются «делом рук западных политических элит» и «натовской всей этой братии».

Дипломат также отметила, что без финансовой помощи со стороны Запада, без западных данных спутников, данных разведки и вооружений Украина бы не могла совершать подобное.

«Ни технологически, ни каким-либо иным путем», — добавила она.

16 августа Захарова также заявила, что власти Украины получили от кураторов с Запада «карт-бланш» на совершение «как можно большего количества зверств» над мирными жителями.

Она сказала, что удар украинской армии по ТЦ «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным актом терроризма на фоне уверенного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО). По словам представителя МИД, Киев стремится посеять панику.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка, в котором было больше 100 посетителей. В результате пострадали 13 человек.

Ранее Путин назвал ВСУ террористической организацией.