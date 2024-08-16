Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Украины

Захарова: Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Украины

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад «не отмоется от этого», поскольку террористические преступления Киева уже являются «делом рук западных политических элит» и «натовской всей этой братии».

Дипломат также отметила, что без финансовой помощи со стороны Запада, без западных данных спутников, данных разведки и вооружений Украина бы не могла совершать подобное.

«Ни технологически, ни каким-либо иным путем», — добавила она.

16 августа Захарова также заявила, что власти Украины получили от кураторов с Запада «карт-бланш» на совершение «как можно большего количества зверств» над мирными жителями.

Она сказала, что удар украинской армии по ТЦ «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным актом терроризма на фоне уверенного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО). По словам представителя МИД, Киев стремится посеять панику.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка, в котором было больше 100 посетителей. В результате пострадали 13 человек.

Ранее Путин назвал ВСУ террористической организацией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами