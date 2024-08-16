Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области заявили о планах Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС

Харьковская ВГА: Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации. Об этом сообщает УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области со ссылкой на допросы пленных, передает ТАСС.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов сообщил, что Россия не видит причин для созыва внеочередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Курской АЭС. Он выразил надежду, что поводы для созыва сессии не появятся.

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Агентство проинформировали о том, что на станции обнаружены фрагменты и осколки. Предположительно, они происходят от сбитых ракет.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами