Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации. Об этом сообщает УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области со ссылкой на допросы пленных, передает ТАСС.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов сообщил, что Россия не видит причин для созыва внеочередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Курской АЭС. Он выразил надежду, что поводы для созыва сессии не появятся.

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Агентство проинформировали о том, что на станции обнаружены фрагменты и осколки. Предположительно, они происходят от сбитых ракет.