Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мосту через Сейм в Курской области и другой инфраструктуре для затруднения эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в пятницу, 16 августа, украинские солдаты взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. ВСУ продолжают атаки и на другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что именно мирное население ВСУ делает своей приоритетной мишенью.