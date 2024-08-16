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В МИД РФ объяснили цель ударов ВСУ по мосту через Сейм

Захарова: ВСУ бьют по мосту в Курской области, чтобы помешать эвакуации жителей

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мосту через Сейм в Курской области и другой инфраструктуре для затруднения эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в пятницу, 16 августа, украинские солдаты взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. ВСУ продолжают атаки и на другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что именно мирное население ВСУ делает своей приоритетной мишенью.

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