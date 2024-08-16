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В Израиле предрекли завершение переговоров по Газе

Израиль надеется, что давление США и посредников вынудит ХАМАС принять сделку

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Ronen Zvulun/Reuters

Власти Израиля рассчитывают, что давление США и стран-посредников заставит радикальное палестинское движение ХАМАС согласиться на ранее предложенное соглашение об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

»Израиль надеется, что давление заставит ХАМАС принять принципы от 27 мая», — отметили в сообщении, уточнив, что тогда детали соглашения удастся реализовать.

В канцелярии обратили внимание, что Израиль ценит усилия США и посредников в лице Египта и Катара, направленные на удержание ХАМАС от отказа от сделки по освобождению заложников.

Накануне Нетаньяху не подтвердил информацию о том, что беседовал с Трампом о сделке по Газе. До этого портал Axios сообщил, что экс-президент США и премьер-министр Израиля в телефонном разговоре обсудили возможность заключения сделки о прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.

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