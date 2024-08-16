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Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе «близко как никогда»

Байден: соглашение об урегулировании в Газе близко, однако еще не достигнуто

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Tom Brenner/Reuters

Стороны конфликта в секторе Газа «ближе, чем когда-либо» к соглашению об урегулировании эскалации, однако договоренности достичь не удалось. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.
«Мы ближе (к достижению соглашения. – Прим. ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности», — подчеркнул глава государства.

До этого США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС предложение по прекращению огня.

15 августа в катарской столице Дохе стартовал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.

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