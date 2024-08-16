Блинкен поедет на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в воскресенье, 18 августа, совершить визит в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом написал корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X.

«Блинкен в воскресенье приземлится в Израиле. В понедельник он встретится с Нетаньяху», — сообщил журналист со ссылкой на израильские источники.

Отмечается, что Блинкен в рамках этой поездки может также посетить египетский Каир и катарскую Доху.

До этого сообщалось, что США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС предложение по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Дохе. Отмечается, что переговоры были серьезными и конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

15 августа в Дохе стартовал новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече.

Ранее в США заявили, что Израиль никогда не уничтожит ХАМАС.