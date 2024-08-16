В Китае назвали главный ориентир для отношений с РФ

Китай рассматривает консенсус лидеров РФ и КНР как основополагающий ориентир для развития отношений Москвы и Пекина. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай готов к взаимодействию с российской стороной и будет следовать консенсусу, достигнутому между главами двух государств, в качестве основополагающего ориентира», — подчеркнул он.

По словам Линь Цзяня, Китай заинтересован в дальнейшем укреплении взаимного доверия между Пекином и Москвой, а также межгосударственного сотрудничества.

До этого сообщалось, что Китай выражает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией с целью поднять межгосударственные отношения РФ и КНР на новую ступень.

Кроме того, в Китае заявляли, что глобальный мировой порядок под эгидой Запада начал разрушаться, все очевиднее становится тенденция сотрудничества стран Азии для развития региональных процессов.

Ранее сообщалось, что США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта.