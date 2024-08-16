Запад начал публичную кампанию по дискредитации украинского лидера Владимира Зеленского с целью его последующей замены. Об этом в эфире программы Ask the Inspector, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«От Зеленского избавятся. Я думаю, что это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти», — подчеркнул он.

По мнению бывшего разведчика США, началом упомянутой дискредитации украинского лидера стали публикации в СМИ о причастности Зеленского к подрыву «Северных потоков».

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Нидерландах призвали к экстренным дебатам из-за «Северных потоков».