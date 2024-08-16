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Гуцул высказалась о попытках объединения Молдавии и Румынии

Гуцул: при объединении Молдавии и Румынии Гагаузия проведет свой референдум

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии и Румынии может инициировать проведение собственного регионального референдума по этому вопросу. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава региона Евгения Гуцул в кулуарах съезда блока «Победа» в Москве.

«Мы должны действовать по решению, по мнению жителей Гагаузии», — отметила она.

До этого сообщалось, что большинство жителей Молдавии негативно относятся к идее интеграции страны с Североатлантическим альянсом и присоединения к Румынии. По исследованию Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), против пути в НАТО выступили 58% респондентов, обратную позицию заняли лишь 26%, еще 3% не смогли определиться с ответом.

Схожие ответы опрошенные дали и на вопрос о возможном объединении с Румынией. Не поддержали присоединение к соседней республике 53% респондентов, а готовы к этому шагу только 36% молдаван. В отношении интеграции в Евросоюз мнение у жителей Молдавии совсем иное. Так 53% респондентов готовы дать положительный ответ на референдуме по вступлению государства в ЕС, против подключения к объединению 33% молдаван.

Ранее оппозиция обвинила власти Молдавии в продаже страны.

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