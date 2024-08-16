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Журналист увидел тревожную деталь в действиях Германии

Журналист Боуз: Германия снова вооружается под предлогом российской агрессии

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что Германия снова занимается вооружением, прикрываясь якобы агрессией со стороны России. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Германия вооружается под «лживым предлогом российской агрессии», таким образом пытаясь скрыть свое нацистское прошлое.

«Как же быстро западные демократии забыли, откуда появлялись самые великие угрозы человечеству. В третий раз повезет?» — задался вопросом Боуз.

В конце июля InfoBRICS написал, что Берлин намерен перебросить порядка 800 тысяч солдат НАТО в Восточную Европу. Там военнослужащие будут якобы противодействовать «российской угрозе». В материале подчеркивается, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с РФ.

До этого начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна готовиться к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться через пять лет.

Ранее Германию заподозрили в восхвалении нацистов.

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