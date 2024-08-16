В Кремле анонсировали визит Путина в Азербайджан

Президент России Владимир Путин 18–19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время переговоров главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

В пресс-службе добавили, что по итогам визита планируется принять совместное заявление лидеров двух стран, а также подписать межправительственные и другие документы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения между двумя государствами стали примером для соседних стран, развитие связей Москвы и Баку является важным фактором безопасности на Южном Кавказе.

В свою очередь, Шойгу подчеркнул успешное развитие отношений между Россией и Азербайджаном в сферах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической областях.

Ранее Алиев заявил о стремлении Азербайджана и Армении к миру на Южном Кавказе.