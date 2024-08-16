Украина в результате атаки ВСУ на территорию Курской области может потерять еще больше территорий. Об этом на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«Сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов», — подчеркнул он.

По словам американского офицера, Украина могла бы принять июньские предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта. Вместо этого Киев выбрал эскалацию, добавил Дэвис.

До этого газета The New York Times писала, что предложения Путина по урегулированию ситуации на Украине являются наиболее реалистичными для окончания конфликта.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее возможность переговоров России и Украины назвали фантастикой.