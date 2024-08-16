Израиль понадеялся на помощь европейских стран в случае атаки Ирана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что рассчитывает на поддержку Франции и Британии в случае нападения со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав трех внешнеполитических ведомств, которое цитирует ТАСС.

«Министр иностранных дел Кац дал понять министрам иностранных дел Франции и Великобритании, что Израиль ожидает, что Франция и Великобритания публично разъяснят Ирану запрет нападать на Израиль и что в случае нападения Ирана коалиция под руководством США присоединится к Израилю не только в обороне, но и в ответном ударе на важные объекты в Иране», — говорится в документе.

В августе американская газета The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в качестве мести за устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом и будет реагировать на устранение Хании по своему усмотрению.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию Хании. По данным источников, переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней.

Ранее иранский посол заявил, что ответ Израилю будет дан, но когда — неизвестно.