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Путин обсудил с Совбезом новые решения на СВО

Путин обсудил с Совбезом новые технические решения на СВО

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«Россия 24»

Президент России Владимир Путин обсудил с советом безопасности страны новые технические решения, применяемые в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами сегодня говорим о новых технических решениях, применяемых в зоне специальной военной операции», — сказал Путин.

По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов находится в настоящее время на одном из пунктов управления и будет выступать в режиме видеоконференции.

До этого сообщалось, что компания «Гумич» успешно испытала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Генеральный директор компании Александр Гаврилов сообщил, что платформа в десятки раз дешевле танков и другой тяжелой бронетехники. Ее можно оборудовать модулем дистанционного минирования, минометом, системами радиоэлектронной борьбы. Также ее можно оборудовать платформой для запуска дронов и боевым модулем, который может содержать пулемет или автоматический гранатомет.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные применяют робота на Авдеевском направлении.

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