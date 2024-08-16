Немецкий политолог назвал «фальшивкой» расследование диверсии на «Северных потоках»

Расследование диверсии на «Северных потоках», которое проводят власти Германии, является «фальшивкой». Таким мнением в беседе с «Пятым каналом» поделился немецкий политолог Кристоф Херстль.

По его словам, они хотят сделать так, чтобы данное дело не перешло в суд.

«Они (власти Германии. — Прим. ред.) должны были быть уверены, что не поймают этого украинского дайвера. Перед судом очень быстро выяснится, что это дело — фальшивка, что вся эта история — театр», — заявил Херстль.

Эксперт считает, что в этом случае вскроется причастность американской стороны к делу. Поэтому власти Берлина пытаются сделать все, чтобы обвинения в адрес Белого дома прекратились, заключил политолог.

16 августа сообщалось, что правоохранительные органы Германии самостоятельно и независимо расследуют дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В министерстве иностранных дел Германии призвали «дождаться результатов этого расследования», напомнив, что дело по «Северным потокам» ведет генеральная прокуратура страны.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Германии рассказали о реакции Берлина на расследование по «Северным потокам».