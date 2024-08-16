В ОДКБ прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали атаку украинских войск на Курскую область новым этапом эскалации конфликта России и Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на организацию.

В ОДКБ заявили, что внимательно следят за происходящим. В организации добавили, что к настоящему моменту в ОДКБ не поступало обращений со стороны РФ в связи с ситуацией в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее возможность переговоров России и Украины назвали фантастикой.