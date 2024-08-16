Политолог объяснил отказ Казахстана ввести санкции против России

Для Казахстана экономическое сотрудничество с Россией имеет большое значение, и отказаться от этих отношений страна не может. Главная причина такой ситуации – отсутствие альтернатив от Запада, который требует от Астаны ввести антироссийские санкции, но ничего не предлагает взамен, объяснил НСН ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.

Напомним, до этого зампремьера Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предупредил, что Астана не будет «слепо следовать» санкциям против России – особенно, если они затрагивают интересы местных компаний.

Это непростая ситуация для страны, в ближайшее время Казахстан продолжит «лавировать» между соблюдением отдельных ограничений против России и угрозами западных стран ввести вторичные санкции, считает Вилисов. Потеря российских партнеров для страны недопустима, так как Запад ничего не предлагает взамен, а только угрожает, пояснил он, назвав это неверной тактикой кнута и пряника, при которой используется только кнут.

«Альтернативных предложений нет, которые могли бы вытеснить российские компании с рынка Казахстана, создать новые отрасли, производства, рабочие места», — отметил эксперт.

Присоединение к антироссийским санкциям ради партнерства с Западом или отказ от них – это щепетильная тема для Астаны, считает глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева.

«Мы понимаем, что надо искать варианты, которые позволили бы казахстанскому бизнесу выживать в этих непростых ситуациях», — заключила она.

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.