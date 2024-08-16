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Лукашенко рассказал о возможностях Белоруссии для отражения «пакостей»

Лукашенко: для отражения пакостей в отношении Белоруссии у нас есть все

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Для отражения «пакостей» в отношении Белоруссии у государства есть все необходимые средства. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что постоянно получает от госсекретаря и председателя КГБ данные относительно возможностей государства по противодействию угрозам стране.

До этого Лукашенко заявил, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины.

Также Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что ряд представителей стран Запада в этом не заинтересован.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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