Лукашенко рассказал о возможностях Белоруссии для отражения «пакостей»

Для отражения «пакостей» в отношении Белоруссии у государства есть все необходимые средства. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что постоянно получает от госсекретаря и председателя КГБ данные относительно возможностей государства по противодействию угрозам стране.

До этого Лукашенко заявил, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины.

Также Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что ряд представителей стран Запада в этом не заинтересован.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.