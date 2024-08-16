МИД был инициатором обновленного постановления по оформлению виз иностранцам

В обновленном постановлении правительства по визам предусмотрена возможность проведения собеседования. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Документ был подписан 15 августа. Как рассказала Захарова, постановление было разработано МИД России в инициативном порядке в целях повышения эффективности реализации норм, предусмотренных статьями ФЗ о порядке выезда и въезда в РФ.

По ее словам, благодаря внесенным изменениям был устранен ряд пробелов в правовом регулировании проверки соответствия заявленных иностранцами целей поездки в Россию и условий пребывания на территории страны реальным намерениям в ходе рассмотрения вопроса о выдаче виз.

Наделение сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений полномочиями проводить собеседование позволит повысить эффективность их работы по выявлению лиц, чье пребывание на территории страны представляется нежелательным, а также по контролю за въездом граждан, «представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой».

В июне МИД сообщал, что Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовом въезде.

Ранее в России предложили отменить визы с Гоа.