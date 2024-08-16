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В Совфеде раскрыли, как «принудить» Украину к миру

Сенатор Джабаров: Россия должна принудить Украину к миру военными методами

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Запад не намерен прекращать поддержку Украины в конфликте с Россией, поэтому принудить Киев к миру можно только военными методами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий отметил, что завершение конфликта зависит не только от Белоруссии, России и Украины, так как «Запад не намерен заканчивать боевые действия», подпитывая Киев оружием и ресурсами. Пока Москва «жестко не поставит условия Украине», то толку от переговоров не будет, указал Джабаров.

«Я думаю, что надо, грубо говоря, принудить Украину к миру, а это может быть только военным методом. Другие политические методы на нее не действуют, а Запад в этом не заинтересован», — заявил сенатор.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что некоторые представители стран Запада в этом не заинтересованы.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [Западу]», — заявил Лукашенко.

Ранее в Совфеде отреагировали на появление британских танков в Курской области.

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