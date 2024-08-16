Во Франции рассказали, почему большинство лидеров ЕС молчит об атаке ВСУ под Курском

Лидеры ЕС заняли выжидательную позицию на фоне атаки ВСУ на территорию Курской области, в руководстве Евросоюза боятся отрицательных последствий для Украины решения вторгнуться в РФ. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Очевидно, никто (в ЕС. – Прим. ред.) не будет публично радоваться по поводу того, что Украина вторглась в Россию», — отметил он.

При этом, по словам неназванного европейского дипломата, молчание большинства руководителей ЕС можно связать с «опасением и выжиданием», поскольку результат атаки на Курскую область и последствия такого шага для Киева совершенно не очевидны.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель причислил себя к лагерю террористов после слов о поддержке действий ВСУ в Курской области.

Ранее премьер Польши счел «оборонительными» действия ВСУ в Курской области.