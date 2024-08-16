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Французский политик высмеял версию WSJ о диверсии на «Северных потоках»

Политик Филиппо счел историей с небылицами версию о подрывах «Северных потоков»

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал продвигаемую западными СМИ версию о диверсиях на «Северных потоках» историей с небылицами, где практически нет правды, но много лжи. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Что касается диверсии на «Северных потоках», со вчерашнего дня СМИ пытаются нам продать историю с небылицами! Как всегда, мало правды и много лжи, чтобы все запутать и скрыть настоящих организаторов», — написал политик.

Филиппо также посчитал «прогрессом», что в новой версии взрыв не был произведен Россией.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».

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