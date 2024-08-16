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Китай выразил готовность вывести отношения с РФ на новый уровень

МИД КНР: Китай готов продвигать отношения с Россией на новый уровень

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китай выражает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией с целью поднять межгосударственные отношения РФ и КНР на новую ступень. Об этом в МИД Китая заявили агентству РИА Новости.

«Китай готов сотрудничать с Россией… способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках развития межгосударственных отношений Москва и Пекин готовы постоянно укреплять доверие между РФ и КНР, а также расширять сотрудничество стран в ряде сфер.

До этого в Китае заявляли, что глобальный мировой порядок под эгидой Запада начал разрушаться, все очевиднее становится тенденция сотрудничества стран Азии для развития региональных процессов.

Ранее сообщалось, что США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта.

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