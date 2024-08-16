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В США посчитали неразумной атаку ВСУ под Курском

Аналитик Голдштейн: ВСУ несут большие потери в ходе вторжения в Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области неразумно, поскольку в ходе атаки Киев несет большие потери. Об этом пишет аналитик Лайл Голдштейн в материале для Responsible Statecraft.

«Стоит задать вопросы касательно целесообразности вылазки ВСУ в Курскую область. Потери для украинской армии неизбежно высоки, особенно тогда, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи», — считает Голдштейн.

С точки зрения эксперта, вторжением в российский регион ВСУ серьезно оголили позиции на других участках линии боевого соприкосновения, что стало преимуществом для ВС РФ.

Вторжение в Курскую область также приведет к эскалации конфликта между Москвой и Киевом, подчеркнул он.

До этого The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на аналитиков, писал, что ВСУ столкнутся с проблемами, связанными с поддержкой своего вторжения, так как линии снабжения растягиваются, в то время как ВС РФ перегруппировываются на фоне вторжения. Кроме того, атака на российский регион потенциально ослабила оборону Украины, поскольку Киев отвлек и без того скудные войска и военную технику от основной линии боевого соприкосновения.

Ранее в США раскрыли, как вторжение в Курскую область отразится на положении ВСУ.

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