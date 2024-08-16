В Госдуме предостерегли НАТО от планов прорваться в Черное море

Намерения НАТО «прорваться» и закрепиться на Черном море будут иметь плачевные последствия для альянса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Альянс должен осознать, что их планы будут иметь для них же необратимые плачевные последствия», - подчеркнул он.

По словам Белика, для Североатлантического альянса одной из наиболее приоритетных целей является укрепление своего влияния на Черном море. В этой связи НАТО выражает готовность «прорваться» в Черное море с целью быть для России «раздражающим и устрашающим фактором» в регионе.

До этого помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, заявил, что беспорядочно установленные Военно-морскими силами Украины мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море.

Ранее Патрушев раскрыл планы НАТО в Мировом океане.