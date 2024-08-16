Парламент Таиланда утвердил нового премьер-министра

Палата представителей Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда утвердила кандидатуру лидера партии «Пхыа Тхаи» Пхетхонгтхан Чинават на пост премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на телеканале Thai PBS.

Кандидата на пост премьера поддержали 319 законодателей, 145 выступили против назначения на эту должность Пхетхонгтхан Чинават, еще 27 законодателей воздержались. Чинават нужно было заручиться простым большинством из 493 голосов нижней палаты парламента, чтобы возглавить правительство страны. Участие в голосовании сената не потребовалось, так как, согласно конституции 2017 года, утвержденный в июле новый состав верхней палаты лишился этого права. Партия Чинават контролирует 141 место в палате представителей, а крупнейшие участники коалиции «Пхумчайтхаи» (70), «Пхаланг прачачат» (40) и представляющая военные круги «Руам Тхаи Сан Чат» (36) ранее заявляли о поддержке ее кандидатуры.

Таким образом, 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават теперь является самым молодым премьер-министром в истории Таиланда и второй женщиной в этой должности. Чинават — дочь экс-премьера и одного из самых популярных политиков Таиланда Таксина Чинавата, а также племянница другого бывшего премьер-министра Йинглак Чинават (2011–2014 годы). Она стала третьим представителем семьи Чинават, занявшим премьерский пост.

До этого Конституционный суд Таиланда отправил в отставку главу правительства страны Сеттху Тхависина за нарушение этического кодекса.

Ранее сообщалось, что бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста из-за отказа подчиниться президенту.