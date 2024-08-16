Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Таиланда утвердил нового премьер-министра

Парламент Таиланда утвердил кандидатуру Пхетхонгтхан Чинават на пост премьера

close
100%
Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата представителей Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда утвердила кандидатуру лидера партии «Пхыа Тхаи» Пхетхонгтхан Чинават на пост премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на телеканале Thai PBS.

Кандидата на пост премьера поддержали 319 законодателей, 145 выступили против назначения на эту должность Пхетхонгтхан Чинават, еще 27 законодателей воздержались. Чинават нужно было заручиться простым большинством из 493 голосов нижней палаты парламента, чтобы возглавить правительство страны. Участие в голосовании сената не потребовалось, так как, согласно конституции 2017 года, утвержденный в июле новый состав верхней палаты лишился этого права. Партия Чинават контролирует 141 место в палате представителей, а крупнейшие участники коалиции «Пхумчайтхаи» (70), «Пхаланг прачачат» (40) и представляющая военные круги «Руам Тхаи Сан Чат» (36) ранее заявляли о поддержке ее кандидатуры.

Таким образом, 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават теперь является самым молодым премьер-министром в истории Таиланда и второй женщиной в этой должности. Чинават — дочь экс-премьера и одного из самых популярных политиков Таиланда Таксина Чинавата, а также племянница другого бывшего премьер-министра Йинглак Чинават (2011–2014 годы). Она стала третьим представителем семьи Чинават, занявшим премьерский пост.

До этого Конституционный суд Таиланда отправил в отставку главу правительства страны Сеттху Тхависина за нарушение этического кодекса.

Ранее сообщалось, что бывшего генпрокурора Молдавии отстранили от поста из-за отказа подчиниться президенту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами