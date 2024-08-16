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Раскрыты мотивы Сербии, отказавшейся вводить санкции против России

Политолог Соколова: Сербия не вводит санкции против РФ, но стремится в ЕС

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Darko Vojinovic/AP

В последние несколько десятилетий Сербия нацелена на многовекторную политику, которая включает в себя намерение вступить в Евросоюз и наладить сотрудничество с США, но при этом сохранить стратегическое партнерство с Россией. Все это приводит к сложной позиции, в которой власти страны конфликтуют с Западом из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, отметила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Общественной Службой Новостей.

В целом тактика Сербии помогает достичь хороших результатов в экономике, сохраняя внутриполитическую стабильность, считает эксперт. Однако вопрос санкций раскалывает общество в стране, заявила она.

«В условиях российско-западной конфронтации, конечно, большинство в правительстве и во властных структурах действительно сохраняют позицию, что вводить санкции ни в коем случае никогда Сербия себе не позволит», — подчеркнула Соколова.

Среди причин она выделила тесные политические, гуманитарные и духовные связи, подчеркнув, что также Сербия до сих пор не может простить Западу бомбардировок НАТО 1999 года, выступая таким образом союзником России. Также для страны важным остается вопрос Косово, и в этом направлении важна российская поддержка.

«Без согласия России признать Косово на международном уровне и сделать его постоянным членом ООН не получится», — пояснила политолог, добавив, что Россия может наложить вето на вступление Косово в организацию.

Все эти связи не позволяют властям Сербии ввести санкции против России, хотя страна при этом и нацелена на членство в ЕС, заключила Соколова.

Напомним, до этого вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что для Сербии отношения с Россией имеют ключевое значение. По его мнению, если спецоперация на Украине завершится плохо для России, то Сербии не станет.

Ранее в МИД России оценили отказ Сербии от поставок оружия Украине.

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