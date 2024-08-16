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Немецкий бизнесмен предположил, какую цель преследуют ВСУ в Курской области

Дотком: операцией ВСУ в Курской области Киев хочет отсрочить победу России

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Nigel Marple/Reuters

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X высказал мнение, что операцией ВСУ в Курской области Украина хочет отсрочить победу России.

По его словам, целью вылазки украинской армии в российский регион, которая привела к многочисленным потерям среди ВСУ, является желание отсрочить российскую победу до американских президентских выборов.

«Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям», — предположил Дотком.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские вертолетчики не дали пехоте ВСУ удержать позиции в Курской области.

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