В Германии рассказали о реакции Берлина на расследование по «Северным потокам»

Немецкое правительство не заинтересовано в судебном преследовании ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», оно ограничится только запросами экстрадиции подозреваемых. Об этом РИА Новости заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Правительство сделает все, чтобы пустить пыль в глаза населению, принести в жертву несколько пешек и вернуться к обычным делам. Заказчики и причастные должны бы быть привлечены к ответственности и получить иски о возмещении ущерба. Скорее всего, ничего из этого не произойдет», — считает он.

По мнению Котре, подрыв «Северных потоков» был выгоден правительству Германии, так как это чисто по идеологическим соображениям продвигает полный переход к возобновляемым источникам энергии. Он подчеркнул, что для правительства единственным, что имеет значение, является масштабный переход к 100-процентному производству электроэнергии из нестабильных, возобновляемых источников энергии.

«Тот факт, что такая цель не может быть достигнута, показывает некомпетентность, идеологическую слепоту и безответственность федерального правительства. Это объясняет отсутствие у них интереса к природному газу. Поэтому подрыв газопроводов был для него очень удобен», — резюмировал Котре.

До этого издание Politico сообщило, что правоохранительные органы Германии самостоятельно и независимо расследуют дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в ФРГ призвали не поставлять Киеву оружие в случае причастности к подрывам «Севпотоков».