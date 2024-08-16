ФБР ищет следы возможных кибератак со стороны России и Китая

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается поиском свидетельств кибератак со стороны России и Китая, изучая детали хакерской атаки, совершенной Ираном. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным журналистов, ФБР пришло к выводу, что «Иран предпринял в июне несколько попыток кибератак». Сотрудники спецслужбы полагают, что кибернападение было частью другой более глобальной схемы, поэтому «ищут свидетельства более комплексных усилий других государств».

Источники, близкие к следствию, рассказали изданию, что американские чиновники оценивают Иран как агрессивного, но не слишком изощренного противника в киберпространстве.

«Обеспокоенность чиновников высокого ранга вызывает то, что, несмотря на выявление предполагаемой хакерской активности со стороны Ирана, <…> более тщательные усилия могут предпринимать или вскоре предпринять Россия и Китай», — говорится в публикации.

Источники также заявили, что ФБР нашло свидетельство того, что кибернападению со стороны Ирана подверглась одна из наиболее высокопоставленных помощников Дональда Трампа в его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз, но остается неизвестным, была ли атака успешна.

13 августа сообщалось, что ФБР США расследует версию об иранской кибератаке на предвыборный штаб кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа.

14 июля телеканал NBC сообщил, что предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от демократов, в июле подвергался кибератаке.

Ранее Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы.