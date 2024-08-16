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Депутат заявил, что мир оказался на пороге третьей мировой войны из-за нападения на РФ

Депутат Шеремет заявил, что мир на пороге третьей мировой войны

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что мир находится на пороге третьей мировой войны из-за участия представителей западных стран в нападении на российскую территорию. Об этом он заявил РИА Новости.

«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличие неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны», — сказал Шеремет агентству.

Депутат считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на странах Запада.

Страны – члены НАТО, по его словам, фактически санкционировали нападение на РФ, прикрываясь Украиной.

15 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что США выражают озабоченность по поводу потенциальной эскалации конфликта на Украине из-за нападения на Курскую область.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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