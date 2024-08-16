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Российский посол в Британии усомнился в общественной поддержке помощи Украине

Посол Келин: британская общественность сомневается в помощи Украине

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Ronald Zak/AP

Британская общественность начинает сомневаться в необходимости продолжения поддержки Украины, что входит в противоречие с курсом властей страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, финансирование «затратных политических авантюр» уже ставится в британском обществе под вопрос. Однако находящиеся у власти лейбористы не могут «сдать назад» без угрозы потери лица перед западными партнерами.

16 августа посол Келин заявил, что после прихода к власти Лейбористской партии взаимодействие между Россией и Великобританией по-прежнему сводится только к нечастым контактам по линии министерства иностранных дел. Он пояснил, что беседы между представителями двух стран случаются нечасто и лишь иногда носят политический характер. В основном они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии.

Ранее посол РФ в Лондоне высказался о возможных пересечениях с Залужным.

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