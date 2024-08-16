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Путин направил Ким Чен Ыну поздравление с Днем освобождения Кореи

ЦТАК: Путин заявил Киму об уверенности в выгодном сотрудничестве России и КНДР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в выгодном сотрудничестве РФ и КНДР в поздравлении лидеру Северной Кореи Ким Чен Ына по случаю Дня освобождении Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Пхеньяне, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в России чтят память советских солдат-освободителей и корейских патриотов, которые совместно освободили Корею от японского колониального гнета.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в официальной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил, что Россия победит в «священной войне за мир».

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.

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