Посол России в Иордании оценил риски масштабной войны на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока осознают, что регион не выдержит крупномасштабной войны, и это понимание сдерживает стороны конфликта от резких действий.Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал посол России в Иордании Глеб Десятников.

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение прекращения огня 14-15 августа. Лидеры этих стран заявили о готовности представить окончательное предложение для достижения мирного соглашения.

«Безусловно, всех сейчас волнует опасная динамика в регионе, который оказался в одном шаге от большой войны и которую он явно не выдержит. Кажется, что это понимание – единственное, что сейчас сдерживает и Израиль, и Ливан, и Сирию и другие страны от рокового шага в пропасть», — сказал Десятников.

По его словам, Россия поддерживает позицию Иордании, которая считает, что корень эскалации кроется в продолжающемся насилии в секторе Газа. «Это насилие необходимо немедленно остановить и обеспечить устойчивый гуманитарный доступ в анклав, чтобы помочь мирным жителям», — добавил дипломат.

В Белом доме сообщили, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в четверг в Дохе, где стороны смогли сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия являются преодолимыми.

Ранее президент Палестины собрался посетить Газу.