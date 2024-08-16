Российский посол рассказал, какие контакты сохраняются с Британией

После прихода к власти Лейбористской партии взаимодействие между Россией и Великобританией по-прежнему сводится только к нечастым контактам по линии министерства иностранных дел. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Посол отметил продолжающийся кризис двусторонних отношений, в рамках которого взаимодействие с британскими властями в основном происходит на уровне контактов между МИД и Форин Офисом.

«Так было при консерваторах, так продолжается и при лейбористах», — заявил российский дипломат.

По словам Келина, беседы между представителями двух стран случаются нечасто и лишь иногда носят политический характер. В основном они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии.

15 августа посол Келин сообщил о попытках спецслужб Великобритании вербовать дипломатов из России. По его словам, подобные случаи являются неприемлемыми. Поэтому российская сторона ставит соответствующие эпизоды на вид британским властям.

Ранее российский посол заявил об участии Великобритании в диверсионных операциях ВСУ.